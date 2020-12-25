Глава Еврокомиссии: это Рождество иначе, но вакцинация поможет нам вернуться к нормальной жизни

25 декабря, 2020, 14:15

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС смогут начать возвращаться к нормальной жизни как только достаточно людей будет вакцинировано

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен написала в Twitter.

"В этом году Рождество иначе. Но сегодня я имею сообщение надежды: вместе мы преодолеем вирус", - написала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что через за два дня вакцинация начнется по всему Европейскому Союзу.

"Как только достаточно людей будет вакцинировано, мы сможем начать возвращаться к нормальной жизни. До этого оставайтесь в безопасности. Счастливого Рождества", - подчеркнула глава Еврокомиссии.