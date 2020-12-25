Если продолжится задержка со встречей советников "Нормандской четверки": Зеленский рассказал, при каких условиях может позвонить Путину

25 декабря, 2020, 10:56

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Фокус .

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы", - сказал Зеленский.

Сейчас, по словам президента, "нет предмета для разговора с Путиным".

При этом Зеленский считает, что диалог с президентом России нужен как в "нормандском формате", так и "тет-а-тет".

"Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - сказал он.

Зеленский отметил, что встреча советников лидеров "нормндськои четверки", в которую входят Украина, Федеративная республика Германия, Франция и Российская Федерация, должна была пройти в декабре.

"Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не произойдет", - отметил президент.

По его словам, после того, как такая встреча пройдет, Украина будет готовить план урегулирования в Донбассе "со всеми датами".

"Сложно, но движемся вперед. Это все план А", - сказал Зеленский.

По "плану Б" Зеленский отметил, что пока "слишком рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия".

Зеленский также заявил, что "даже не хочет представлять" ситуацию о том, что Россия может напасть на Украину из Крыма.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - подчеркнул он.