Зеленский подписал закон об отмене госрегистрации при ввозе кормов с ЕС

24 декабря, 2020, 10:47

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, он позволяет в течение четырех лет ввозить в Украину и вводить в оборот кормовые добавки без государственной регистрации, если они разрешены в Европейском Союзе и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.

Разрешение также распространяется на фасованные корма, изготовленные с использованием добавок, зарегистрированных в Евросоюзе, если они происходят из мощностей, расположенных в Украине, или в государствах-членах ЕС, или имеют разрешение на ввоз в ЕС.

Кроме того, в течение четырех лет со дня вступления закона в силу разрешается производство, ввоз или пересылка в Украину, оборот и использование кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с законом Украины "О ветеринарной медицине", при условии наличия действительных регистрационных удостоверений.

Отмечается, что закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок, и, как следствие - избежать значительных экономических потерь для субъектов хозяйствования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.