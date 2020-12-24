Зеленский подписал закон о восстановлении наказаний за ложь в декларациях

24 декабря, 2020, 07:20

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-их.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О предотвращении коррупции".

Через признание Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочий НАПК Украина рисковала потерять поддержку МВФ. Также это ставило под сомнение безвизовый режим с ЕС.