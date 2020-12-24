Зеленский подписал закон о восстановлении наказаний за ложь в декларациях
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-их.
Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О предотвращении коррупции".
Через признание Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочий НАПК Украина рисковала потерять поддержку МВФ. Также это ставило под сомнение безвизовый режим с ЕС.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.