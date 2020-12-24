Зеленский обещает завершить строительство запорожского моста к 30-летию Независимости Украины

24 декабря, 2020, 13:58

Президент Володимр Зеленский заявил, что к 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство запорожского моста

Об этом он сказал во время рабочего визита в Запорожье, передает " Укринформ ".

"На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфрастурних побед - одна из них запорожский мост", - сказал Зеленский.