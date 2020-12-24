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Зеленский обещает завершить строительство запорожского моста к 30-летию Независимости Украины

Президент Володимр Зеленский заявил, что к 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство запорожского моста

Об этом он сказал во время рабочего визита в Запорожье, передает " Укринформ ".

"На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфрастурних побед - одна из них запорожский мост", - сказал Зеленский.

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.

В рамках национальной программы "Большая стройка" в 2020 году строительство запорожских мостов было восстановлено. В феврале этого года победителем тендера на строительство объекта было определено турецкую компанию. Общая стоимость проекту - 11,9 млрд грн (с НДС). 10 апреля ГАБИ предоставил разрешение на начало строительных работ.

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