Запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо, - заместитель исполнительного директора Фонда

24 декабря, 2020, 14:13

По словам заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована, все встречи в рамках миссии Фонда прошли хорошо из-за дистанционного характера работы миссии и новогодних праздникой она может длиться несколько дольше обычных 2 календарных недель

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкована.

"Не стоит ожидать никаких объявлений об окончании миссии сейчас или связывать отсутствие коммуникации с какими-то проблемами. Ход переговоров является конфиденциальной информацией, поэтому я никогда публично его не контактируют и не отвечаю, как проходит миссия. Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо ", - написал Рашкован.

При этом он отметил, что, учитывая праздники, которые приближаются, и дистанционный характер миссии, она может длиться несколько дольше двух недель.

"Принимая во внимание приближающиеся праздники, миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала три дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников. В среднем миссия идет полных 10-12 рабочих дней (то есть чуть более 2 календарных недель). Однако дистанционный характер миссии, а также разница в 7 часов времени между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обычной миссии. Поэтому не исключаю, что миссия может быть немного дольше ", - отметил Рашкован.

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