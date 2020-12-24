Израиль объявил локдаун на две недели
Об этом сообщает Newsru.сo.іl.
Локдаун предусматривает следующие ограничительные меры:
закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек;
кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту;
парикмахерские и салоны красоты, а также все виды бизнеса, ведущих прием посетителей и клиентов, будут закрыты;
ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км;
запрещено принимать гостей и посещать знакомых и родственников;
будут введены ограничения на общественном транспорте
собираться на открытом воздухе смогут не более 20 человек, до 10 человек - в помещении;
Вместе с тем, будет разрешено следующее:
работать предприятиям и фирмам, которые не ведут прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников;
работа детских садов с 08:00 до 13:00.
занятия выпускных классов и начальной школы - с 08:00 до 13:00;
Если количество ежедневных новых случаев заражения не снизится до тысячи, то после завершения двухнедельного срока локдаун может быть продлен.
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