Израиль объявил локдаун на две недели

24 декабря, 2020, 08:42

С воскресенья, 27 декабря в Израиле начнет действовать усиленный карантин, который продлится две недели. За такое решение проголосовал Кабинет по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает Newsru.сo.іl.

Локдаун предусматривает следующие ограничительные меры:

закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту;

парикмахерские и салоны красоты, а также все виды бизнеса, ведущих прием посетителей и клиентов, будут закрыты;

ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км;

запрещено принимать гостей и посещать знакомых и родственников;

будут введены ограничения на общественном транспорте

собираться на открытом воздухе смогут не более 20 человек, до 10 человек - в помещении;

Вместе с тем, будет разрешено следующее:

работать предприятиям и фирмам, которые не ведут прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников;

работа детских садов с 08:00 до 13:00.

занятия выпускных классов и начальной школы - с 08:00 до 13:00;

Если количество ежедневных новых случаев заражения не снизится до тысячи, то после завершения двухнедельного срока локдаун может быть продлен.

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