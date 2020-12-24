Интервью Зеленского New York Times: фразу в оригинале "крупнейшая постсоветская демократия", в версии ОПУ подали как "главный демократический лидер"

24 декабря, 2020, 13:37

В версии интервью Владимира Зеленского в The New York Times и на сайте Офиса президента заметили весомые разночтения: фразу о поддержке Украины, как крупнейшей постсоветской демократии в ОПУ подали как поддержку "главного демократического лидера"

Соответствующее наблюдения сделала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook.

В оригинале The New York Times говорится: "Тем не менее, как крупнейшая демократия в бывшем Советском Союзе, по его словам, Украина остается естественным долгосрочным партнером для США."

На сайте ОПУ данный абзац подано так:

"Мы многое обсудили. Я очень благодарен и рад, что вы выделили время. Вернемся к ситуации с постсоветскими странами. Вы самый главный демократический лидер на постсоветском пространстве. Чувствуете ли вы конкуренцию с Путиным или (лидерами. - Ред.) любых других стран, например Грузии, Беларуси, которые стремятся к этому? Какой вы видите вашу роль на этой территории? "

Украинские версии от ОПУ:

Версия на сайте New York Times:

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо