Интервью Зеленского New York Times: фразу в оригинале "крупнейшая постсоветская демократия", в версии ОПУ подали как "главный демократический лидер"
Соответствующее наблюдения сделала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook.
В оригинале The New York Times говорится: "Тем не менее, как крупнейшая демократия в бывшем Советском Союзе, по его словам, Украина остается естественным долгосрочным партнером для США."
На сайте ОПУ данный абзац подано так:
"Мы многое обсудили. Я очень благодарен и рад, что вы выделили время. Вернемся к ситуации с постсоветскими странами. Вы самый главный демократический лидер на постсоветском пространстве. Чувствуете ли вы конкуренцию с Путиным или (лидерами. - Ред.) любых других стран, например Грузии, Беларуси, которые стремятся к этому? Какой вы видите вашу роль на этой территории? "
Украинские версии от ОПУ:
Версия на сайте New York Times:
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