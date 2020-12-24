Витренко примеряют на должность нового премьера, - Магда
Об этом в прямом эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, пишет Еспресо.Захид .
"Я думаю, в начале 2021 правительство будет иметь нового премьера. И сейчас на эту должность, как в примерочной в супермаркете, примеряют Юрия Витренко. Я делаю такой вывод из того, насколько быстро его затолкали на должность временно исполняющего обязанности министра энергетики. А мы понимаем, что энергетика сейчас - это не только кровь экономики, но и важный фактор управления ", - сказал он.
По словам политолога, новый премьер станет ответом на резкое падение рейтингов всех представителей власти: президента, правительства и парламента.
"Его "обкатывают". И он со своей стороны, если хочет стать премьером, должен будет давать какие-то обязательства. Если помните, когда-то Марчука отставляли с премьерства за формирование собственного политического имиджа. Вот так Витренко будут пытаться от этого исключить. Украина - парламентско-президентская республика, и если премьер будет успешно работать, если работу правительства граждане будут успешно чувствовать в своих кошельках и холодильниках, то рейтинг такого политика очень быстро вырастет ", - добавил Евгений Магда.
- 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. Постановление об этом назначении поддержали только 186 народных депутатов из минимально необходимых 226.
- А уже 21 декабря правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному им заявлению. Юрия Витренко назначили первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины.
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