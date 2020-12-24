Витренко примеряют на должность нового премьера, - Магда

24 декабря, 2020, 12:30

В начале 2021 года украинское правительство, скорее всего, будет иметь нового главу

Об этом в прямом эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, пишет Еспресо.Захид .

"Я думаю, в начале 2021 правительство будет иметь нового премьера. И сейчас на эту должность, как в примерочной в супермаркете, примеряют Юрия Витренко. Я делаю такой вывод из того, насколько быстро его затолкали на должность временно исполняющего обязанности министра энергетики. А мы понимаем, что энергетика сейчас - это не только кровь экономики, но и важный фактор управления ", - сказал он.

По словам политолога, новый премьер станет ответом на резкое падение рейтингов всех представителей власти: президента, правительства и парламента.

"Его "обкатывают". И он со своей стороны, если хочет стать премьером, должен будет давать какие-то обязательства. Если помните, когда-то Марчука отставляли с премьерства за формирование собственного политического имиджа. Вот так Витренко будут пытаться от этого исключить. Украина - парламентско-президентская республика, и если премьер будет успешно работать, если работу правительства граждане будут успешно чувствовать в своих кошельках и холодильниках, то рейтинг такого политика очень быстро вырастет ", - добавил Евгений Магда.