ВСУ получили отремонтированный самолет-разведчик Су-24

24 декабря, 2020, 15:39

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал украинским военным после ремонта СУ-24МР

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники предприятия осуществили средний ремонт самолета, во время которого провели полную проверку всех его узлов и агрегатов с последующим восстановлением или полной их заменой.

"После этого отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинскими летчиками. На сегодня самолет-разведчик переместился к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность нашей армии", - говорится в сообщении.

Су-24МР - самолет-разведчик, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен радиолокационной станцией бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

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