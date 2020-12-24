ВОЗ обеспокоена намерением украинского правительства закупить экспериментальные лекарства от COVID на 125 млн грн

24 декабря, 2020, 18:54

В ВОЗ советуют не тратить такие большие деньги на экспериментальное лечение, а закупать кислород, маски и пульсоксиметры

Об этом говорится в письме главы регионального Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге к министру здравоохранения Максиму Степанову, передает "Левый берег".

Клюге выразил "глубокую обеспокоенность" из-за решения правительства выделить государственные средства на лекарства, которые имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Чиновник ВОЗ отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется и для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих разных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрять соблюдение доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", - отметил Клюге.

В ВОЗ отметили, что такой большой объем средств следует направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности масок, а также оборудования для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров) в службах первичной медицинской помощи для быстрой идентификации и направления пациентов, состояние которых ухудшается, а не для закупки экспериментальных лекарств без достаточного обоснования их эффективности. По мнению ВОЗ, государственные средства лучше также направлять на оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

Отмечается, что большинство случаев COVID-19 требует кислородной терапии при госпитализации, и потребность в медицинском кислороде значительно выше, чем при обычных условиях.

В ВОЗ напомнили, что внимательно следят за данными глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавирусом.

"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновленные рекомендации по лекарственным средствам от COVID-19", - отметил Ганс Клюге.

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