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Espreso.tvМирВоенные США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса

Военные США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса


фото: reuters
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) начало в режиме реального времени отслеживать координаты саней Санта-Клауса

Об этом сообщает CNN.

Американские военные начали в режиме реального времени сообщать о координатах саней Санта-Клауса на вымышленном пути от Северного полюса по всей планете.

Так, все желающие могут следить за путешествием Санта-Клауса.

Как известно, этой традиции уже 65 лет - впервые маршрут Санта-Клауса начали отслеживать в 1955 году.

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