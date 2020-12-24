В Житомирской области от взрыва гранаты погиб 28-летний мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сообщение поступило около 3:15. Взволнованная женщина рассказала, что на веранде дома только что обнаружила сына с телесными повреждениями", - отметили в полиции.
На место происшествия выехали правоохранители.
В ходе осмотра установлено, что парень погиб в результате травм, полученных от взрыва гранаты.
"В рамках открытого уголовного производства мы выясняем, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета", - заявил начальник Андрушовского отделения полиции Александр Прокопчук.
Сейчас осмотр места происшествия продолжается. В дальнейшем будет назначен ряд экспертных исследований и проведены другие следственные действия для установления всех обстоятельств гибели мужчины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb