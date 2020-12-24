В Житомирской области от взрыва гранаты погиб 28-летний мужчина

24 декабря, 2020, 17:44

В городе Андрушевка, Житомирской области, 28-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в доме

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сообщение поступило около 3:15. Взволнованная женщина рассказала, что на веранде дома только что обнаружила сына с телесными повреждениями", - отметили в полиции.

На место происшествия выехали правоохранители.

В ходе осмотра установлено, что парень погиб в результате травм, полученных от взрыва гранаты.

"В рамках открытого уголовного производства мы выясняем, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета", - заявил начальник Андрушовского отделения полиции Александр Прокопчук.

Сейчас осмотр места происшествия продолжается. В дальнейшем будет назначен ряд экспертных исследований и проведены другие следственные действия для установления всех обстоятельств гибели мужчины.

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