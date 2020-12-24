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Espreso.tvОбществоВ степях Херсонщины прошли обучение ракетчиков ВСУ

В степях Херсонщины прошли обучение ракетчиков ВСУ

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области прошли занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач по назначению с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч"

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.

Воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

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