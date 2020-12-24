В степях Херсонщины прошли обучение ракетчиков ВСУ
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.
Воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.
По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.
Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.