В степях Херсонщины прошли обучение ракетчиков ВСУ

К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

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