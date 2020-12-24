В регламентном комитете Рады объяснили, почему не рассмотрели "кнопкодавительство" при назначении Шкарлета

24 декабря, 2020, 20:29

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады не рассмотрел материалы относительно вероятного "кнопкодавительства" при назначении министра образования Сергея Шкарлета из-за того, что этот вопрос "не относится к ведению комитета"

Об этом заявил заместитель главы комитета Сергей Евтушок в комментарии Суспільному.

"Голова комитета у нее (депутата от "Голоса" Инны Совсун, - ред.) сегодня спросил: почему вы не несете сообщение о совершении преступления в Государственное бюро расследований, - она не знает, что ответить. Мы что, ГБР? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства, - ред.) надо в ГБР нести", - сообщил Евтушок.

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Евтушок подчеркнул, что вопрос усиления ответственности за "кнопкодавительство" не относится к делам комитета.

"Это относится к ведению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности. Наш комитет не является тем комитетом, который должен это рассматривать", - отметил он.

Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.