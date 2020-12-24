В Киеве неизвестный взорвал отделение ПриватБанка

24 декабря, 2020, 07:37

В Киеве неизвестный взорвал помещение отделения ПриватБанка, был поврежден также автомобиль SsangYong

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В столице на ул. Градинская в Деснянском районе неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка. За два часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов.

С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала оставалась недоступным.

Он скрылся в неизвестном направлении. От взрыва кроме разрушений самого помещения был поврежден еще автомобиль SsangYong припаркованный рядом, у которого выбито заднее левое окно. На место прибыли взрывотехническая служба и СОГ, которые выясняют все подробности инцидента.