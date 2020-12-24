 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве неизвестный взорвал отделение ПриватБанка

В Киеве неизвестный взорвал отделение ПриватБанка

В Киеве неизвестный взорвал помещение отделения ПриватБанка, был поврежден также автомобиль SsangYong

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В столице на ул. Градинская в Деснянском районе неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка. За два часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов.

С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала оставалась недоступным.

Он скрылся в неизвестном направлении. От взрыва кроме разрушений самого помещения был поврежден еще автомобиль SsangYong припаркованный рядом, у которого выбито заднее левое окно. На место прибыли взрывотехническая служба и СОГ, которые выясняют все подробности инцидента.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2020 четверг

23 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать