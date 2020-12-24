В Австрии признали незаконным требование ношения масок в школах

24 декабря, 2020, 17:55

Конституционный суд Австрии признал незаконными два мероприятия правительства, которые ввели для противодействия распространению коронавируса в школах

Речь идет об обязательном ношении маски и разделение классов на две группы для поочередного обучения, сообщает The Local.

"В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными", - говорится в заявлении суда.

Суд объяснил свое решение тем, что "Министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми".

Как сообщается, в школах все, кто находятся в школьных помещениях, должны были носить маску все время, кроме уроков. Кроме того, в учебных заведениях одни ученики занимались в классах по понедельникам и вторникам, а остальные - по средам, четвергам и пятницам. В остальное время они должны были оставаться дома.

Иск в суд подали родители двух детей. Они заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране введут третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

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