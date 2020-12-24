В Австрии признали незаконным требование ношения масок в школах
Речь идет об обязательном ношении маски и разделение классов на две группы для поочередного обучения, сообщает The Local.
"В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными", - говорится в заявлении суда.
Суд объяснил свое решение тем, что "Министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми".
Как сообщается, в школах все, кто находятся в школьных помещениях, должны были носить маску все время, кроме уроков. Кроме того, в учебных заведениях одни ученики занимались в классах по понедельникам и вторникам, а остальные - по средам, четвергам и пятницам. В остальное время они должны были оставаться дома.
Иск в суд подали родители двух детей. Они заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране введут третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.
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