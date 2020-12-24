В Афганистане убили защитницу прав женщин Фрешту Когистани

24 декабря, 2020, 21:53

В четверг, 24 декабря, в Афганистане застрелили защитницу прав женщин Фрешту Когистани

Об этом сообщило МВД страны, передает "Радио Свобода".

Нападение было совершено около 17:00 по местному времени в селе в провинции Каписа, на северо-востоке от Кабула. Неизвестные боевики на мотоцикле застрелили Фрешту Когистани.

Во время нападения также пострадал брат правозащитницы. Впоследствии полиция сообщила, что он умер.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за убийство.

Ранее, 23 декабря, в Кабуле убили руководителя афганской независимой группы мониторинга выборов Юсуфа Рашида. После этого теракта миссия ООН в Афганистане выразила обеспокоенность в связи с "тревожным" числом убийств публичных лиц в стране.

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