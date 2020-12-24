В 2020 году в Украине против журналистов совершено 200 противозаконных действий, из них 157 - препятствование профдеятельности, - Клименко

24 декабря, 2020, 18:10

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 12 дел уже направлены в суд

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал в интервью "Цензору".

"Полиция сейчас регистрирует все правонарушения, совершенные в отношении журналистов. Их в этом году 200. 157 из них расследуются по 171-й статье Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 42 - это угрозы журналистам. Мы тщательно расследуем такие преступления. Даже если брать такие факты, как, скажем, когда выбивают микрофон, не дают взять интервью или сделать репортаж, лично начальник управления отвечает за проведение расследования", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что по 12 уголовным производствам материалы уже направлены в суд. Он привел в пример расследование избиения журналиста "Стоп коррупция ТВ" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК Украины.

"В ходе расследования установлено лицо, совершившее данное преступление, в отношении которого составлен обвинительный акт, который 25 ноября направлен в суд. А недавно полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который 28 ноября у Национального музея Голодомора-Геноцида выбил микрофон из рук журналистки одного из телеканалов во время включения", - рассказал глава Нацполиции

"После окончания выборов департамента поставлена ​​задача работать в направлении предупреждения и расследования преступлений против журналистов. Мы хотим, чтобы журналисты доверяли полиции, чтобы у нас был диалог, и все делаем, чтобы они не боялись обращаться в полицию, когда препятствуют их профессиональной деятельности. Работа с организациями, представляющими интересы журналистов, - главная задача этого подразделения", - добавил Клименко.

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