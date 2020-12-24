 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУмер историк украинской рок-музыки Александр Евтушенко

Умер историк украинской рок-музыки Александр Евтушенко


фото: fb
Умер первый профессиональный музыкальный критик эпохи Независимости, профессиональный историк украинской популярной и молодежной музыки последних 30 лет Александр Евтушенко

Об этом сообщил писатель Анатолий Днестровский в Facebook.

"Не стало Александра Евтушенко - первого профессионального музыкального критика эпохи Независимости", - написал Днестровский.

Евтушенко автор книг по истории украинской рок-музыки, в частности "Легенды причудливого края" и "Украина In Rock". Также он издавал газету фестиваля "Червона Рута", журнал "Шум", вел телепрограмму "трынды-рынды", а также выпускал серию сидишок (диски CD) "Рок-легенды Украины".

"Это большая потеря для всей музыкальной общественности. Нас покинул архивариус и энциклопедист рок-музыкальной независимой Украины", - написал писатель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать