Умер историк украинской рок-музыки Александр Евтушенко

Евтушенко автор книг по истории украинской рок-музыки, в частности "Легенды причудливого края" и "Украина In Rock". Также он издавал газету фестиваля "Червона Рута", журнал "Шум", вел телепрограмму "трынды-рынды", а также выпускал серию сидишок (диски CD) "Рок-легенды Украины".