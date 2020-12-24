Умер историк украинской рок-музыки Александр Евтушенко
24 декабря, 2020, 11:07
Умер первый профессиональный музыкальный критик эпохи Независимости, профессиональный историк украинской популярной и молодежной музыки последних 30 лет Александр Евтушенко
Об этом сообщил писатель Анатолий Днестровский в Facebook.
"Не стало Александра Евтушенко - первого профессионального музыкального критика эпохи Независимости", - написал Днестровский.
Евтушенко автор книг по истории украинской рок-музыки, в частности "Легенды причудливого края" и "Украина In Rock". Также он издавал газету фестиваля "Червона Рута", журнал "Шум", вел телепрограмму "трынды-рынды", а также выпускал серию сидишок (диски CD) "Рок-легенды Украины".
"Это большая потеря для всей музыкальной общественности. Нас покинул архивариус и энциклопедист рок-музыкальной независимой Украины", - написал писатель.
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