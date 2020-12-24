Укрзализныця внедрит услугу оффлайн-просмотра фильмов в поездах Интерсити

24 декабря, 2020, 15:32

Укрзализныця внедрит сервис оффлайн-просмотра фильмов и мультфильмов на базе платформы Sweet.tv в поездах Интерсити

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Отныне поездки пассажиров Интерсити и Интерсити+ будут еще комфортнее, ведь Укрзализныця открывает доступ к базе лицензионных фильмов и мультфильмов на платформе Sweet.tv", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут приобрести в WOG-кафе специальный код, позволяющий подключиться к сети партнера с фильмотекой около 280 лицензионных фильмов на украинском языке. Смотреть можно непосредственно на собственном гаджете, подключение к мобильному интернету для этого не требуется.

В пресс-службе добавили, что тестирование сервиса началось 15 января в "Лыжном экспрессе" №745/746 "Киев - Славское", а уже с этой недели он станет доступным и на других маршрутах Интерсити+ в тестовом режиме. До конца года услуга будет бесплатной.

Компания также пригласила к сотрудничеству всех провайдеров мультимедийных услуг со своим оборудованием для тестирования дополнительных услуг для пассажиров.

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