Тренер "Интера" объяснил, почему продает звездного футболиста

24 декабря, 2020, 18:34

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что полузащитник Кристиан Эриксен сам решил покинуть миланский клуб

Об этом сообщает Calciomercato.

Конте пожелал Эриксену всего наилучшего.

"Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Было бы правильно, чтобы он честно признался, что хочет уйти. Часто бывает так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры - другую, но всегда все решается по взаимному согласию. Мы проводим оценки ситуаций с менеджерами и они часто совпадают. Затем мы беседуем с игроком, который отвечает нам "да" или "нет". Прошлым летом Эриксен говорил нам "нет". Мне очень жаль, что в СМИ я слышу противоречивую информацию", - сказал Антонио Конте.

На счету Кристиана Эриксена 12 матчей и 0 результативных действий в этом сезоне, главный тренер "Интера" Антонио Конте выпускает датчанина на футбольное поле в основном на замену.

Ориентировочная трансферная стоимость Эриксена составляет 50 млн евро. 28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года из лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн.

23 декабря "Интер" выставил на трансфер полузащитника Кристиана Эриксена.