Требовали у местных жителей деньги и землю: в Кировоградской области задержали группировку, которой руководил "вор в законе"

24 декабря, 2020, 19:25

В Кировоградской области задержали участников организованной группировки, которой руководил вор в законе. Они требовали деньги с местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области участников организованной группировки, которые терроризировали и требовали деньги с местных жителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, злоумышленники, которыми руководил один из "воров в законе", с угрозами физической расправы систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур и состоятельных граждан.

Правоохранители установили, что двое участников группы, в частности, требовали от руководителя одного из фермерских хозяйств несуществующий долг в размере $30 тыс. И заставляли переоформить на них земельный участок площадью 13 гектаров. В случае отказа злоумышленники угрожали фермеру насилием и уничтожением имущества.

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В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из кафе. Также правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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