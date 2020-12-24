Требовали $800 тыс: в Тернополе группе лиц сообщили о подозрении в похищении супругов

24 декабря, 2020, 18:40

В Тернополе правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, похитившим супружескую пару и требовавшим выкуп

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"При процессуальном руководстве Тернопольской местной прокуратуры 7 лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч .3 ст. 289 УК)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц с помощью четырех автомобилей на автодороге в Тернопольском районе заблокировала авто гражданских супругов.

Отмечается, после этого они затащили потерпевшего в свою машину, где надели на руки наручники, и захватили автомобиль с потерпевшей.

Угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, подозреваемые требовали у потерпевших $800 тыс. Сначала они силой удерживали женщину в автомобиле, затем - в гостиничном номере. Мужчину держали в транспортном средстве, где систематически наносили телесные повреждения и запугивали огнестрельным оружием, - отметили в ОГПУ.

В свою очередь потерпевший, имея два мобильных телефона, смог позвонить в полицию. Правоохранители установили местонахождение и освободили супругов.

Фото: gp.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb