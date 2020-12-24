Трамп помиловал политтехнолога Януковича Манафорта

24 декабря, 2020, 07:58

Президент Дональд Трамп помиловал бывшего руководителя своего предвыборного штаба, а также политтехнолога Виктора Януковича Пола Манафорта

Манафорт стал одним из 26 человек, о помиловании которых объявил Трамп 23 декабря вечером, сообщает пресс-служба Белого дома.

В Белом доме заявили, что приговор Манафорту базировался на "афере с российским вмешательством".

"Господин Манафорт провел два года в тюрьме, в том числе период одиночного заключения - это худшее поведение, чем со многими самыми жестокими преступниками. Вследствие откровенного перегиба палки прокуратурой, господин Манафорт вытерпел года нечестного поведения и является одной из самых выдающихся жертв того, что, как оказалось, было едва ли не наибольшей охотой на ведьм в американской истории ", - говорится в заявлении Белого дома.

Среди тех, кого Трамп помиловал, есть и Роджер Стоун - бывший советник президента, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера.

В 2018-м Манафорта приговорили к 7,5 годам заключения за финансовое мошенничество и сговор с целью скрыть свои преступления. После двух лет отбывания срока в тюрьме, в мае 2020 года Манафорта перевели под домашний арест в связи с пандемией.

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