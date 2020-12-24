Татаров заявил, что до сих пор работает, несмотря на написанное заявление о "приостановлении полномочий"

24 декабря, 2020, 15:26

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который находится под следствием НАБУ, заявил, что продолжает работать в должности, несмотря на заявление об отстранении

Об этом сообщает Hromadske.

"Я работаю заместителем руководителя ОП. Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами", - заявил Татаров.

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Он добавил, что не общался с ними в рамках своих полномочий.

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Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии.