 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоТатаров заявил, что до сих пор работает, несмотря на написанное заявление о "приостановлении полномочий"

Татаров заявил, что до сих пор работает, несмотря на написанное заявление о "приостановлении полномочий"

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который находится под следствием НАБУ, заявил, что продолжает работать в должности, несмотря на заявление об отстранении

Об этом сообщает Hromadske.

"Я работаю заместителем руководителя ОП. Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами", - заявил Татаров.

Читайте также: Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ, - Слідство.Инфо

Он добавил, что не общался с ними в рамках своих полномочий.

Читайте также: "Вмешательство в расследование": НАБУ о передаче от них дела Татарова в Службу безопасности

  • Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.
  • Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры
  • 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать