Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" относительно цены газа для Польши
Таким образом, предыдущее решение суда об уменьшении цены на газ для Польши приобретает юридическую силу. Об этом сообщила PGNiG.
"Это очередной успех PGNiG в споре о цене на газ по Ямальскому контракту. Мы изначально придерживались позиции, что жалоба Газпрома не имеет никаких оснований. Приговор суда это подтвердил", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
Отмечается, что суд отклонил жалобу Газпрома как необоснованную. Он признал, что PGNIG имела право инициировать переговоры с Газпромом в 2014 году по пересмотру цены на газ.
Суд не предоставил права Газпрому подавать апелляцию, поэтому это решение является окончательным и приобретает юридическую силу. Он также обязал Газпром компенсировать польской компании судебные издержки.
Как сообщалось, жалоба Газпрома касалась решения Стокгольмского арбитража, принятого в 2018 году, который признал обоснованными требования PGNiG снизить цену на российский газ.
Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году и продлен в 2010-м, предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа.
Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией нового долгосрочного контракта, а сделает ставку на собственную добычу, поставки газа с шельфа Норвежского моря газопровода Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива.
Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания во второй раз инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело вновь оказалась в Стокгольмском арбитраже.
В марте этого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долл. компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле Газпром погасил эту задолженность перед польской компанией.
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