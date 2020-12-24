Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" относительно цены газа для Польши

24 декабря, 2020, 15:59

Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу российского Газпрома в споре с польской компанией PGNiG о стоимости российского газа для Польши

Таким образом, предыдущее решение суда об уменьшении цены на газ для Польши приобретает юридическую силу. Об этом сообщила PGNiG.

"Это очередной успех PGNiG в споре о цене на газ по Ямальскому контракту. Мы изначально придерживались позиции, что жалоба Газпрома не имеет никаких оснований. Приговор суда это подтвердил", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Отмечается, что суд отклонил жалобу Газпрома как необоснованную. Он признал, что PGNIG имела право инициировать переговоры с Газпромом в 2014 году по пересмотру цены на газ.

Суд не предоставил права Газпрому подавать апелляцию, поэтому это решение является окончательным и приобретает юридическую силу. Он также обязал Газпром компенсировать польской компании судебные издержки.

Как сообщалось, жалоба Газпрома касалась решения Стокгольмского арбитража, принятого в 2018 году, который признал обоснованными требования PGNiG снизить цену на российский газ.

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году и продлен в 2010-м, предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа.

Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией нового долгосрочного контракта, а сделает ставку на собственную добычу, поставки газа с шельфа Норвежского моря газопровода Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива.

Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания во второй раз инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело вновь оказалась в Стокгольмском арбитраже.

В марте этого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долл. компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле Газпром погасил эту задолженность перед польской компанией.

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