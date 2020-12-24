Суд остановил приговор генерал-майору Назарову по делу о сбитом оккупантами Ил-76 под Луганском
24 декабря, 2020, 18:19
Верховный Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, осужденному на семь лет тюрьмы за служебную халатность из-за катастрофы самолета Ил-76 и гибели военных под Луганском
Это подтвердил адвокат Назарова Михаил Турик в комментарии Радио Свобода.
По его словам, сторона Назарова внесла кассационную жалобу.
Жалоба в Кассационный уголовный суд поступила 21 декабря, а 23 декабря суд остановил исполнение решения первой и второй инстанций и решил истребовать дело.
- Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью из переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76 , на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В июле 2016 года главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014-го на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
- В августе 2019 года генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных Сил по собственному желанию.
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