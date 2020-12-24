Суд остановил приговор генерал-майору Назарову по делу о сбитом оккупантами Ил-76 под Луганском

24 декабря, 2020, 18:19



фото: rfe

Верховный Суд остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, осужденному на семь лет тюрьмы за служебную халатность из-за катастрофы самолета Ил-76 и гибели военных под Луганском