Суд арестовал директора детдома в Одесской области, которого подозревают в развращении малолетних девочек
Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко.
Суд удовлетворил ходатайство об отстранении от должности директора.
По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020-го систематически приводил в свой кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями, а в дальнейшем неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие. Соответствующую информацию подтвердили экспертизы.
Прокурор просил взять Проценко под стражу, подчеркивая риски побега, давления на свидетелей и детей.
В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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