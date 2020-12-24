Суд арестовал директора детдома в Одесской области, которого подозревают в развращении малолетних девочек

24 декабря, 2020, 18:56

Измаильский горрайонный суд арестовал на 55 дней директора дома ребенка в Измаиле Виктора Проценко с возможностью залога в размере 168 тыс. по подозрению в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко.

Суд удовлетворил ходатайство об отстранении от должности директора.

По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020-го систематически приводил в свой кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями, а в дальнейшем неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие. Соответствующую информацию подтвердили экспертизы.

Прокурор просил взять Проценко под стражу, подчеркивая риски побега, давления на свидетелей и детей.

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.