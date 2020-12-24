Степанов: Ожидаем рост количества больных коронавирусом из-за новогодних праздников

24 декабря, 2020, 15:06

В Украине ожидают рост заболеваемости COVID-19 среди населения в связи с празднованием Нового года

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

По словам Степанова, к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период празднования.

"Мы ожидаем роста числа больных, от мероприятий, связанных с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил, - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", - подчеркнул он.

Напомним, 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря.

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