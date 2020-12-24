Стало известно, сколько Милевский будет зарабатывать в "Минае"

24 декабря, 2020, 18:05

Заработная плата Артема Милевского в "Минае" составит около 100 тыс. грн в месяц

Об этом сообщает "UA-Футбол".

"Раньше Милевский говорил, что для него важна финансовая составляющая. Прямая цитата: "Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине". Копейки или не копейки... Как удалось узнать из собственных источников, зарплата Милевского в "Минае" составит около 100 тыс. грн в месяц (около трех тысяч евро). Оговорены также премиальные", - говорится в сообщении источника.

Сегодня "Минай" объявил о подписании с 35-летним Артемом Милевским контракта. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и сделал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Напомним, 13 октября Артем Милевский заявил, что оставляет Брестское "Динамо".

24 декабря бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная".

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