Сессионный зал и кулуары в свободном доступе: в Украине создали виртуальную экскурсию по Раде

24 декабря, 2020, 19:47

В Украине разработали онлайн-экскурсию по кулуарам и сессионному залу Верховной Рады

Об этом сообщил голова ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

"В период пандемии COVID-19 виртуальные экскурсии приобрели особую популярность. Рад, что благодаря таким проектам каждый может заглянуть в здание парламента и увидеть его с необычного ракурса. Сессионный зал и кулуары теперь в свободном доступе", - отметил Разумков.

Экскурсия по парламенту длится 3 минуты.

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