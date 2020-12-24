СБУ разоблачила попытку создания незаконных "органов власти", координированную из-за рубежа
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти, которую координировали из-за границы.
В частности, в рамках открытых уголовных производств правоохранители задокументировали указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия".
Правоохранители во время санкционированных обысков изъяли магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.
У отдельных фигурантов изъято оружие. Продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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