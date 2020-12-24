СБУ разоблачила попытку создания незаконных "органов власти", координированную из-за рубежа

24 декабря, 2020, 16:54

Правоохранители пресекли антиукраинскую деятельность, связанную с созданием незаконных органов государственной власти, которую координировали из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти, которую координировали из-за границы.

В частности, в рамках открытых уголовных производств правоохранители задокументировали указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия".

Правоохранители во время санкционированных обысков изъяли магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.

У отдельных фигурантов изъято оружие. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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