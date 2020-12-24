Россия угрожает Латвии "ответом" за "притеснение" русскоязычных СМИ

24 декабря, 2020, 16:48

Москва "вынуждена рассмотреть возможность применения мер" в отношении Латвии за якобы продолжающиеся притеснения российских СМИ со стороны власти

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны, сообщает ТАСС.

"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ", - сказала она.

Ранее сообщалось, что латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия относительно семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews. Кроме того, был задержан пророссийский политический активист Владимир Линдерман. Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия "Российский союз Латвии". По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование - компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным присмотром" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb