Регламентный комитет Рады отказался рассматривать факты кнопкодавства за Шкарлета при назначении, - Железняк

24 декабря, 2020, 12:42

24 декабря регламентный комитет Рады отказался рассматривать доказательства отсутствия трех депутатов, которые якобы проголосовали за назначение Сергея Шкарлета министром

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Сегодня в 11:00 по поручению Спикера собрался Комитет ВРУ по вопросам Регламента, чтобы разобраться с этим вопросом. На нем наша фракция собиралась показать факты о том, что минимум 3 случая кнопкодавства было зафиксировано. Параллельно обращаемся в правоохранительные органы", - рассказал депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что регламентный комитет ВР "крайне агрессивно отказался даже посмотреть на эти факты".

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"А параллельно, совершенно случайно, Управление государственной охраны Украины до сих пор не дало видео с камер в зале Совета. Доступ к камерам есть, а вот чтобы дать информацию нет) может, потому что это 100% доказательства уголовное преступления ряда депутатов? Но думаю, и так все очевидно. Или не назначили, а "накнопкодавилы", - отметил Железняк.

Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

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