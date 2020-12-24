"Я взяла отвод", - Венедиктова о передаче Офисом генпрокурора дела Татарова от НАБУ в СБУ
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в комментарии для "УП".
"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда пиара - не помощники в нашем деле", - прокомментировала генпрокурор.
"По закону я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений по внедрению (52020000000000655), более известного как "дело Нацгвардии или Татарова", - добавила Венедиктова.
Генпрокурор объяснила "отвод" спором, который возник, когда она пыталась заменить группу прокуроров по делу.
Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на решение Печерского и Апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного уголовного суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".
Напомним, ранее в НАБУ передачу уголовного производства в отношении заместителя главы ОПУ Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии назвали "беспрецедентным в истории Украины вмешательством в расследование" . В НАБУ обвиняют непосредственно Ирину Венедиктову в передаче подследственности и считают, что ведомство фактически приняло Татарова "под личную защиту". 24 декабря ВАКС должен был выбрать Олегу Татарову меру пресечения по делу квартир для Нацгвардии.
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