"Я взяла отвод", - Венедиктова о передаче Офисом генпрокурора дела Татарова от НАБУ в СБУ

24 декабря, 2020, 14:24

24 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова заявила что взяла "отвод" по делу Татарова

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в комментарии для "УП".

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда пиара - не помощники в нашем деле", - прокомментировала генпрокурор.

"По закону я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений по внедрению (52020000000000655), более известного как "дело Нацгвардии или Татарова", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор объяснила "отвод" спором, который возник, когда она пыталась заменить группу прокуроров по делу.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на решение Печерского и Апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного уголовного суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

Напомним, ранее в НАБУ передачу уголовного производства в отношении заместителя главы ОПУ Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии назвали "беспрецедентным в истории Украины вмешательством в расследование" . В НАБУ обвиняют непосредственно Ирину Венедиктову в передаче подследственности и считают, что ведомство фактически приняло Татарова "под личную защиту". 24 декабря ВАКС должен был выбрать Олегу Татарову меру пресечения по делу квартир для Нацгвардии.

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