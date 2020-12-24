"Такого запроса не получали": Клименко о выдаче Маркива России, которая обвинила нацгвардейца в убийстве

24 декабря, 2020, 13:13

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что они не получали запроса от РФ о выдаче бойца Национальной гвардии Виталия Маркива

Об этом он заявил в интервью "Цензор.нет ".

"Нет, мы такого запроса не получали", - сказал Клименко.

Отметим, что ранее российский суд заочно арестовал и объявил Маркива в розыск. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, этим Россия подтвердила свое участие в попытке фальсификации дела украинца.

Напомним, что Украинское бюро Интерпола направило информацию в генеральный секретариат Интерпола о возможной провокации России по обвинению нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве и представление его якобы в международный розыск.

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