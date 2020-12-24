"Кол в сердце "Северного потока-2": США готовят новые санкции против российского газопровода, - СМИ

24 декабря, 2020, 11:39

США готовятся ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", которые нанесут ему "смертельный удар"

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех представителей администрации действующего президента Дональда Трампа.

Собеседники агентства говорят, что расширенный пакет санкций введут в ближайшие недели.

"Мы наносили один удар за другим, и теперь в процессе вбивания кола прямо в сердце проекта", - сказал один из чиновников.

Источники Reuters не уточнили, в отношении которых организаций введут санкции, но сообщили, что они не будут направлены против конкретных стран или чиновников. По словам одного из чиновников, европейские организации смогут избежать санкций, если "приложат усилия, чтобы свести на нет" свое участие в строительстве "Северного потока-2".

В декабря 2020 года Конгресс США одобрил дополнительные санкции в отношении "Северного потока-2". Они могут коснуться страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и организаций, сертифицирующих газопровод перед введением его в эксплуатацию.

Россия в этом месяце возобновила строительство трубопровода стоимостью 11,6 миллиарда долларов, который завершен на 90%, после летней паузы, вызванной существующими санкциями США.

Новые работы сосредоточены на участке протяженностью 2,6 километра на мелководье исключительной экономической зоны Германии, но еще не на глубоководных участках у берегов Дании, которые составляют большую часть незавершенной 100-километрового участка.

Вашингтон говорит, что проект, который увеличит зависимость Европы от российского газа, поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность. Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь американским производителям сжиженного природного газа, и настаивает на том, что она закончит строительство трубопровода.

Кампания давления США на "Северный поток-2" поддерживается как демократическими, так и республиканскими законодателями, которые опасаются, что он обойдет Украину, лишив ее прибыльных транзитных сборов. Избранный президент США Джо Байден назвал трубопровод "плохой сделкой" для Европы в 2016 году и раскритиковал Москву за ее предполагаемую роль в массированной кибератаке на правительственные учреждения США, которая была обнаружена на прошлой неделе.

Напомним, в водах Дании с 15 января планируют продолжить работы по строительству последнего участка газопровода "Северный поток-2".

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