"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски и не отвечает потребностям времени, - Леонид Емец

24 декабря, 2020, 22:38

Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и является откровенно политизированным. Поэтому фракция "Европейская Солидарность" его не поддерживает - об этом во время заседания Киевсовета заявил депутат Леонид Емец

Он отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз перераспределение власти в Киеве.

"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.

"Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов", - отмечает депутат Киевсовета.

"Вчера вышло интервью одного человека. Вы его знаете - это пан Микитась. Он в своем интервью, выйдя по соглашению со следствием, очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста. По словам Микитася, эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил, а именно - "Слуг народа". На последнюю кампанию в местных выборах. Тот весь цирк с летающей "Пани-мэр", сотни билбордов, телеролики - это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег", - отметил Емец.

"У меня вопрос к "Слугам народа": тот миллиард, который заложен в этот бюджет на строительство этого же моста, на что вы планируете потратить? На какие-то новые выборы?" - спросил депутат.

"Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте слугами "слуг". Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит "Слуг народа" и Офис президента, - говорит Емец.

"Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет - не про интересы киевлян. Это бюджет про интересы конкретной политической силы и их приспешников. Мы не поддерживаем этот бюджет. Потому что "Европейская Солидарность" не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковая", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".

"Киевляне дадут свою оценку, и, поверьте, - эта оценка будет очень жесткой", - резюмировал Леонид Емец.

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