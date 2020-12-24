"Держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

24 декабря, 2020, 18:18

Поздравление обнародовал ОПУ.

"Дорогие соотечественники! Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе" , - отметил он.

Президент напомнил о соблюдении дистанции и ношении масок в период карантина.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинский землю - тысячелетние мир и процветание. Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых Рождественских праздников!", - подчеркнул Зеленский.

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