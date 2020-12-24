"Деньги никакие не собираю": Татаров о залоге в случае избрания ему меры пресечения

24 декабря, 2020, 14:27

Заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров заявил, что не собирает 10 млн грн залога, в случае избрания ему судом меры пресечения

Об этом он заявил в комментарии журналистам 24 декабря, передает Еспресо.TV .

Как известно, ВАКС перенес избрание меры пресечения Татарову на 28 декабря.

Прокурор НАБУ Алина Жовницкая заявила, что они обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Татарова с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.

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"Также, мы просили суд возложить обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом", - отметила она.

На вопрос, не соглашаются ли они, что Печерский райсуд решил изменить эту подследственность, она ответила: "Мы также не согласны. И мы написали по этому поводу апелляционную жалобу. В настоящее время она находится в апелляционной палате ВАКС. Материалы из Печерского суда в Апелляционный суда еще не поступили ".

В свою очередь, заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров заявил, что во время заседания суда все присутствовали и велась онлайн-трансляция.

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"Суд по ходатайству прокуроров перенес заседание на следующую неделю", - сказал он.

На вопрос, почему его так спасают от судебного преследования, Татаров ответил: "Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Я буду комментировать те действия и ту информацию, которую я знаю. То, что происходит вне меня - я не могу никак комментировать . Смотрите, компетенция правоохранительных органов, определенной уголовно-процессуальным законодательством и другими законами, а так же компетенция суда, в праве принимать решения о слушании или переноса ".

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В свою очередь на вопрос, есть ли у него 10 млн на залог, он подчеркнул: "Я считаю, что я докажу, что подозрение не обосновано, что доказательств моей причастности ни к чему нет и, соответственно, не будет оснований применять любую какую-то меру пресечения. Деньги никакие я не собираю ".

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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