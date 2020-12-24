Президенты семи стран ЕС выразили поддержку Майе Санду
Об этом сообщает NewsMaker.
В заявлении сказано, что граждане Молдовы дали Майе Санду сильный мандат и надеются на изменения, более амбициозную программу реформ, демократию и более тесные связи с Европейским Союзом.
"Мы поддерживаем президента Майю Санду и ее намерения провести реформы, основанные на демократических ценностях, конституционных принципах и идеях правового государства", - подчеркнули президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Милош Земан, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоганнис и президент Словакии Зузана Чапутова.
Эти страны также готовы поделиться своим опытом реформ и интеграции в ЕС, говорится в заявлении.
Майя Санду принесла присягу президента Молдовы 24 декабря.
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