Премия "Эспрессо. Выбор читателей 2020" объявила победителя в номинации "Литература для взрослых"

24 декабря, 2020, 12:12

В финал вошли Оксана Забужко, Сергей Жадан и София Андрухович

Об этом сообщает Еспресо.TV.

23 декабря стали известны победители конкурса "Эспрессо. Выбор читателей 2020". В номинации "Литература для взрослых" победил роман Софии Андрухович "Амадока", который вышел в "Издательстве Старого Льва". В финал также вошли Сергей Жадан ( "Список кораблей" издательства "Meridian Czernowitz") и Оксана Забужко ( "Планета полынь" издательского дома "Амбар").

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"Амадока" - это третий роман писательницы Софии Андрухович. Это книга о войне, любви, Востоке Украины и Галичине, поиске идентичности и связи между трагедиями разных народов. Символом и названием книги является "Амадока" - крупнейшее в Европе озеро, расположенное на границе Подолья и Волыни. Впервые о нем вспоминал Геродот, а затем, в течение нескольких веков, картографы обозначали водоем на средневековых картах до того, как она полностью исчезла.

Показ телеверсии церемонии награждения в эфире Эспрессо состоится 26 декабря в 18:00 и 27 декабря в 22:00.

Напомним, книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддержанная ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась в мае 2017 года в рамках международного фестиваля Книжный Арсенал в Киеве. Премия продолжается уже четвертый год подряд. Участие могут принимать только украиноязычные книги. Конкурс проходит в три этапа. Сначала, по предложениям издательств, формируют длинный список. Тогда экспертный совет выбирает три книги для каждой из номинаций ( "Литература для взрослых", "Литература для подростков", "Литература для детей"), за которые голосуют читатели библиотек Украины.

В прошлом году победила Гаська Шиян с романом "За спиной" (издательство "Фабула").

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