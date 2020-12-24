Политзаключенный Кремля Шумков вернулся в Украину

24 декабря, 2020, 21:11

Незаконно осужденный в РФ за участие в "Правом секторе" политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Украинский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Александр Шумков - на свободе!" - написала она.

Сегодня Шумков отправится в Херсон в военную часть, где служил до плена.

"Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжке, Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания", - рассказала омбудсмен.

Напомним, херсонец Александр Шумков был осужден 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ и приговорен к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России".