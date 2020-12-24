Политзаключенный Кремля Шумков вернулся в Украину
24 декабря, 2020, 21:11
Незаконно осужденный в РФ за участие в "Правом секторе" политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Украинский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Александр Шумков - на свободе!" - написала она.
Сегодня Шумков отправится в Херсон в военную часть, где служил до плена.
"Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжке, Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания", - рассказала омбудсмен.
- Напомним, херсонец Александр Шумков был осужден 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ и приговорен к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".
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