Передачу Офисом генпрокурора дела Татарова в СБУ можно назвать "актом изнасилования" Уголовно-процессуального кодекса Украины, - адвокат

24 декабря, 2020, 14:10

Оснований для передачи Офисом генпрокурора дела Татарова от НАБУ в СБУ не было. Это можно назвать "актом изнасилования" Уголовно-процессуального кодекса Украины

Такое мнение высказал адвокат Виталий Титич в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале Еспресо.TV.

"Причин для передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ не было. Такие действия противоречат Уголовно-процессуальному кодексу Украины. Стоит отметить, что такие действия происходили при определенной схеме. Вчера было получено решение Верховного Суда, которое, к сожалению, оставило в силе решение Печерского суда, а точнее, одиозного судьи Вовка, который и определил необходимость изменения подследственности. Но это не меняет того, что на передачу дела Офис генпрокурора не имел никаких законных оснований. Этот факт не так нарушает действующее законодательство, как разрушает идеологию формирования антикоррупционной вертикали в стране. То есть, все те антикоррупционные шаги, которые строились около 6-7 лет были уничтожены одним решением по делу Татарова ", - отметил господин Тытыч.

Адвокат также добавил, что такая ситуация является беспрецедентной для УПК Украины.



"Понимая, что такие нереформированные органы как Генпрокуратура и СБУ в Уголовно-процессуальном кодексе и было прописано о недопустимости изменения подследственности дела ни при каких обстоятельствах. Такое решение было принято еще тогда, когда создавалось НАБУ", - отметил адвокат.

Напомним, Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.

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