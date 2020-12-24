Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей - 2020" объявил победителей в номинациях "Литература для детей" и "Литература для подростков"

24 декабря, 2020, 15:20

23 декабря книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" объявила лучшие книжные новинки для детей и подростков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В номинации "Литература для детей" победу одержала Татьяна Поставна с книгой "Когда я была лисой" издательства Vivat. Эта книга - дебют автора. В финал также вошли Оля Русина ("Мия и лунное затмение" издательства "Видавництво Старого Лева") и Грася Олийко ( "Истории, которые рассказала Жука" от "Видавництва Старого Лева").

Лучшей в номинации "Литература для подростков" читатели выбрали "Шпионку из приюта "Артемида"" издательства Vivat автора Натальи Довгопол. За победу также боролись Иван Андрусяк ("Сера для пороха" издательства "Фонтан сказок") и Саша Каминская ("Не говори никому" издательства "Ранок").

Показ телеверсии церемонии награждения в эфире Еспресо состоится 26 декабря в 18:00 и 27 декабря в 22:00.

Напомним, книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" и поддержана ГО "Демфорум". Ее презентация состоялась в мае 2017 года в рамках международного фестиваля "Книжный Арсенал" в Киеве. Премия продолжается уже четвертый год подряд. Участие могут принимать только украиноязычные книги. Конкурс проходит в три этапа. Сначала, по предложениям издательств, формируют длинный список. Затем экспертный совет выбирает три книги для каждой из номинаций ("Литература для взрослых", "Литература для подростков", "Литература для детей"), за которые голосуют читатели библиотек Украины.

В прошлом году в категории "Лучшая книга для детей и подростков" победу одержала "Стая" Анастасии Никулиной (Vivat).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал.