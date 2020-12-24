Оккупанты в Крыму разорвали соглашение с Росгидрометом о вызывании дождей с помощью авиации
24 декабря, 2020, 15:54
В оккупированном Крыму отказались от идеи вызывать осадки с помощью авиации
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Госкомводхоз Крыма и Центральная аэрологическая обсерватория разорвали соглашение о выполнении работ по вызыванию осадков.
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Заказчик перечислил исполнителю порядка 11,4 млн рублей (4,35 млн грн) из примерно 25,5 млн рублей (9,72 млн грн), предусмотренных договором. Общий налет должен был составить минимум 25 часов.
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