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Espreso.tvОбществоОккупанты ранили украинского военного в зоне ООС

Оккупанты ранили украинского военного в зоне ООС

24 декабря в результате обстрела в районе Шумов украинский военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.

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