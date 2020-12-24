Оккупанты ранили украинского военного в зоне ООС

24 декабря, 2020, 17:21

24 декабря в результате обстрела в районе Шумов украинский военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.