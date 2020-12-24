Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции из гранатометов
24 декабря, 2020, 08:22
За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета ", - говорится в сообщении.
Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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