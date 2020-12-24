Очень хороший, если бы не пандемия, - Луческу оценил 2020 год
Об этом сообщает AS.
Главным событием года для Луческу является то, что он вернулся к тренерской работе и возглавил "Динамо".
"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, и это было замечательно. Мало кто заметил, что в моем возрасте (75 лет, - ред.) я вернулся с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Я говорил, что мои знания заслуживают возвращения, и это стало впечатляющим, так как результаты были хорошие. Пока я был без работы, страдал от того, что не мог заниматься любимым делом", - сказал Луческу.
Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
"Динамо" завершило групповой этап ЛЧ на третьей позиции и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
- Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.
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