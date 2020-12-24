Очень хороший, если бы не пандемия, - Луческу оценил 2020 год

24 декабря, 2020, 20:22

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для него 2020 год был замечательным, только помешала пандемия коронавируса

Об этом сообщает AS.

Главным событием года для Луческу является то, что он вернулся к тренерской работе и возглавил "Динамо".

"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, и это было замечательно. Мало кто заметил, что в моем возрасте (75 лет, - ред.) я вернулся с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Я говорил, что мои знания заслуживают возвращения, и это стало впечатляющим, так как результаты были хорошие. Пока я был без работы, страдал от того, что не мог заниматься любимым делом", - сказал Луческу.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

"Динамо" завершило групповой этап ЛЧ на третьей позиции и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.

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